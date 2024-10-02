СМИ: Компанию Apple обвинили в нарушении прав работников
Национальный совет по вопросам трудовых отношений (NLRB) США обвинил компанию Apple в том, что она нарушает права работников на борьбу за улучшение условий труда, а также устанавливает незаконные правила поведения на рабочем месте. Об этом сообщило агентство Reuters.
Согласно данным, компания потребовала, чтобы ее работники по всем США подписали незаконные соглашения о конфиденциальности, неконкуренции и неразглашении. Также указывается, что она установила слишком широкую регламентацию поведения в соцсетях.
Указывается, что в 2021 году обвинения против компании выдвинула бывшая старший инженер компании Эшли Йовик. Она рассказала, что компания установила правила, которые не дают сотрудникам обсуждать равенство в оплате труда и дискриминацию по половому признаку друг с другом или со СМИ. Кроме того, Apple применила против Йовик незаконные действия в ответ на ее жалобы в NLRB и попытки организовать других работников.
Сама компания уверяет, что всегда уважала право сотрудников обсуждать заработную плату, часы работы и условия труда.
Ранее высшая судебная инстанция Евросоюза — Европейский суд — вынесла решение, согласно которому корпорация Apple должна уплатить налоги в размере €13 млрд, которые не были выплачены ввиду незаконного соглашения с ирландским правительством, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru