СМИ: Компанию Apple обвинили в нарушении прав работников

Национальный совет по вопросам трудовых отношений (NLRB) США обвинил компанию Apple в том, что она нарушает права работников на борьбу за улучшение условий труда, а также устанавливает незаконные правила поведения на рабочем месте. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно данным, компания потребовала, чтобы ее работники по всем США подписали незаконные соглашения о конфиденциальности, неконкуренции и неразглашении. Также указывается, что она установила слишком широкую регламентацию поведения в соцсетях.