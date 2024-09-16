Наушники Apple официально признали слуховым аппаратом

Наушники Apple AirPods Pro 2 получили сертификат слухового аппарата от FDA, сообщается на сайте американского регулятора.

Это решение касается функции Hearing Aid Feature, которая стала первым безрецептурным ПО для людей с потерей слуха. На сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств говорится, что наушники могут быть полезны для людей с умеренными нарушениями слуха, так как технология позволяет усиливать звучание.

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Новую функцию компания презентовала 9 сентября вместе с другими новыми гаджетами линейки.

Согласно исследованию ученых Университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде, частое использование наушников приводит к увеличению числа бактерий в ушных проходах в 11 раз. В некоторых других исследованиях также отмечается, что частое извлечение наушников может травмировать кожу ушей. Проникая через образовавшиеся ссадины, бактерии способны вызвать воспаление.

Использование наушников-вкладышей не может спровоцировать развития инфекционных заболеваний или привести к потере слуха, заявил на этом фоне врач-отоларинголог Алексей Кошелев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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