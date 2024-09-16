Наушники Apple официально признали слуховым аппаратом
Наушники Apple AirPods Pro 2 получили сертификат слухового аппарата от FDA, сообщается на сайте американского регулятора.
Это решение касается функции Hearing Aid Feature, которая стала первым безрецептурным ПО для людей с потерей слуха. На сайте Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств говорится, что наушники могут быть полезны для людей с умеренными нарушениями слуха, так как технология позволяет усиливать звучание.
Новую функцию компания презентовала 9 сентября вместе с другими новыми гаджетами линейки.
Согласно исследованию ученых Университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде, частое использование наушников приводит к увеличению числа бактерий в ушных проходах в 11 раз. В некоторых других исследованиях также отмечается, что частое извлечение наушников может травмировать кожу ушей. Проникая через образовавшиеся ссадины, бактерии способны вызвать воспаление.
Использование наушников-вкладышей не может спровоцировать развития инфекционных заболеваний или привести к потере слуха, заявил на этом фоне врач-отоларинголог Алексей Кошелев «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Врачи без границ» заявили о прекращении деятельности в России
- Суд освободил женщину, на выборах вылившую зеленку в урну с бюллетенями
- СМИ: Администрация Байдена может тайно разрешить Украине бить вглубь России
- Французские охотники подверглись нападению 60 мигрантов с оружием и арматурой
- Военкор Коц рассказал о формировании котла для ВСУ под Угледаром
- Наушники Apple официально признали слуховым аппаратом
- В Подмосковье предложили запретить работать мигрантам в нескольких сферах
- Трампа признали виновным в незаконном использовании песни «Electric Avenue»
- КПП на границе Грузии с РФ будут закрывать на три часа в день с 18 сентября
- Останина: Далеко не каждый артист нужен в зоне СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru