Наушники Apple официально признали слуховым аппаратом

Новую функцию компания презентовала 9 сентября вместе с другими новыми гаджетами линейки.

Согласно исследованию ученых Университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде, частое использование наушников приводит к увеличению числа бактерий в ушных проходах в 11 раз. В некоторых других исследованиях также отмечается, что частое извлечение наушников может травмировать кожу ушей. Проникая через образовавшиеся ссадины, бактерии способны вызвать воспаление.

Использование наушников-вкладышей не может спровоцировать развития инфекционных заболеваний или привести к потере слуха, заявил на этом фоне врач-отоларинголог Алексей Кошелев «Радиоточке НСН».

