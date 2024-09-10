Европейский суд потребовал от корпорации Apple выплатить €13 млрд

Своим решением Европейский суд отменил решение суда низшей инстанции, который занял сторону Apple.

Рассматриваемое дело было начато еще в 2016 году, когда Европейская комиссия сочла незаконными налоговые льготы для Apple со стороны ирландского правительства и потребовала вернуть все €13 млрд.

Apple оспорила решение Еврокомиссии и в 2020 году выиграла дело. Теперь это решение отменено. Европейский суд расценил налоговые преференции как государственную помощь со стороны Ирландии, согласно которой при расчете налогов не учитывались полученные от лицензий на использование интеллектуальной собственности доходы.

По мнению экспертов, нынешнее решение суда стало предметом раздумий передовых мировых технологических корпораций, которые заключали с европейскими государствами выгодные налоговые соглашения.

Ранее власти США предъявили транснациональной корпорации Microsoft претензии в неуплате налогов на $28,9 млрд.

