СМИ: комитет палаты общин Британии посетит Тайвань

Комитет по международным делам палаты общин Британии планирует в 2022 году посетить Тайвань, сообщает Guardian со ссылкой на источники.

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По данным газеты, изначально визит был запланирован на начало года, но его отложили, так как один из членов делегации сдал положительный тест на COVID-19. Поездка может состояться в ноябре или в начале декабря. Делегацию может возглавить глава комитета Том Тугендхат. Детали поездки еще прорабатываются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньВеликобритания
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