СМИ: комитет палаты общин Британии посетит Тайвань

По данным газеты, изначально визит был запланирован на начало года, но его отложили, так как один из членов делегации сдал положительный тест на COVID-19. Поездка может состояться в ноябре или в начале декабря. Делегацию может возглавить глава комитета Том Тугендхат. Детали поездки еще прорабатываются.

«Радиоточка НСН» высказал мнение, что вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором.

