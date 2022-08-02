СМИ: комитет палаты общин Британии посетит Тайвань
Комитет по международным делам палаты общин Британии планирует в 2022 году посетить Тайвань, сообщает Guardian со ссылкой на источники.
По данным газеты, изначально визит был запланирован на начало года, но его отложили, так как один из членов делегации сдал положительный тест на COVID-19. Поездка может состояться в ноябре или в начале декабря. Делегацию может возглавить глава комитета Том Тугендхат. Детали поездки еще прорабатываются.
«Радиоточка НСН» высказал мнение, что вероятность военного конфликта между США и Китаем высокая, он может оказаться для Соединенных Штатов новым Перл-Харбором.
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