СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе по Ливану
Командир ливанского движения «Хезболлах» и еще один человек погибли в результате удара беспилотников Израиля по автомобилю на юге Ливана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.
Отмечается, что израильские БПЛА нанесли удар управляемыми ракетами по автомобилю в районе Аль-Хош к юго-востоку от города Тир. Согласно данным, в результате автомобиль полностью сгорел. Указывается, что обстрел привел к гибели командира «Хезболлах» Абу Наамы.
Сообщается, что погибший командир движения возглавлял подразделение «Азиз».
Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН отметил, что если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц заявил, что Германия не поддержит план по прекращению огня
- СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе по Ливану
- Вице-премьер Новак заявил о готовности РФ поставлять газ через Украину после 2024 года
- Зеленский призвал Трампа обнародовать его план урегулирования конфликта
- СМИ: Мужчина открыл стрельбу в столичном Люблино
- Американцы в опросе назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку
- СМИ: В столичном Люблино неизвестный мужчина пытался украсть ребенка
- Зеленский допустил попытку нового наступления ВСУ
- Температура в Москве-реке поднялась до значений Черного моря у Сочи
- Греческий «Арис» выкупил у «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru