СМИ: Командир «Хезболлы» погиб при израильском ударе по Ливану

Отмечается, что израильские БПЛА нанесли удар управляемыми ракетами по автомобилю в районе Аль-Хош к юго-востоку от города Тир. Согласно данным, в результате автомобиль полностью сгорел. Указывается, что обстрел привел к гибели командира «Хезболлах» Абу Наамы.

Сообщается, что погибший командир движения возглавлял подразделение «Азиз».

Ранее эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН отметил, что если Израиль начнет наземную операцию против «Хезболлы», то движению помогут палестинская община в Иордании, добровольцы из Ирака и отчасти Сирия, передает «Радиоточка НСН».

