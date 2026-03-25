СМИ: Команда Трампа добивается быстрого соглашения с Ираном
25 марта 202603:30
В администрации США рассматривают вариант «рамочного соглашения» с Тегераном, которое может начаться с месячного прекращения огня, сообщают СМИ Израиля.
После этого могут начаться переговоры по плану из 15 пунктов, о котором стало известно ранее. В Израиле опасаются, что соглашение может оказаться размытым и позволит Ирану думать, что победа за ним, если боевые действия прекратятся до уточнения всех условий.
План Вашингтона охватывает ядерную программу, ракеты и безопасность в регионе. Взамен США предложили полную отмену санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
