СМИ: Количество пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто возросло до 15
18 февраля 202502:01
В Канаде количество пострадавших в инциденте в аэропорту Торонто, где перевернулся авиалайнер, возросло до 15, сообщает CTV.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Самолет Delta Airlines перевернулся при посадке в аэропорту Торонто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru