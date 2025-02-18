СМИ: Количество пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто возросло до 15

В Канаде количество пострадавших в инциденте в аэропорту Торонто, где перевернулся авиалайнер, возросло до 15, сообщает CTV.

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Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Самолет Delta Airlines перевернулся при посадке в аэропорту Торонто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:АвиацияСамолетыКанада

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