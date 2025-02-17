СМИ: Следовавший из Уфы в Новый Уренгой самолет подал сигнал бедствия
Направлявшийся из Уфы в Новый Уренгой лайнер авиакомпании «Ямал» (Россия) подал сигнал бедствия и совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Тюмени. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 16 февраля. Причиной вынужденной посадки стала разгерметизация на борту, экипаж запросил снижение до эшелона 100.
После снижения командир экипажа отменил поданный ранее сигнал бедствия. Посадка в Тюмени прошла благополучно, пострадавших нет.
Ранее самолет, летевший из Антальи в Астану, вынужденно сел в турецком Эрзуруме из-за драки украинской пары с двумя женщинами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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