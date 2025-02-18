Самолёт Delta Airlines перевернулся в аэропорту Торонто

Американский пассажирский самолет Delta Airlines перевернулся при посадке в аэропорту Торонто, сообщает телеканал CP24.

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Пострадали как минимум восемь человек. О степени травм пассажиров пока ничего неизвестно. На месте работают спасательные службы.

Известно, что авиалайнер прибыл из Миннеаполиса.

Ранее стало известно, что прокуратура проверит данные о столкновении трапа с самолетом в Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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