Самолёт Delta Airlines перевернулся в аэропорту Торонто

Пострадали как минимум восемь человек. О степени травм пассажиров пока ничего неизвестно. На месте работают спасательные службы.

Известно, что авиалайнер прибыл из Миннеаполиса.

Ранее стало известно, что прокуратура проверит данные о столкновении трапа с самолетом в Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

