СМИ: Количество погибших в результате израильского обстрела Газы увеличилось до 66

Количество погибших в результате обстрела Израиля жилого района на севере сектора Газа увеличилось до 66 человек, сообщает телеканал Al Aqsa.

Сектор Газа объявили районом эпидемии полиомиелита

До этого сообщалось о 30 погибших и более 100 раненых.

Огонь велся в окрестностях больницы Камаль Адван.

Ранее Израиль пообещал не выселять с севера Газы палестинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

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