СМИ: Количество погибших в результате израильского обстрела Газы увеличилось до 66
21 ноября 202403:01
Количество погибших в результате обстрела Израиля жилого района на севере сектора Газа увеличилось до 66 человек, сообщает телеканал Al Aqsa.
До этого сообщалось о 30 погибших и более 100 раненых.
Огонь велся в окрестностях больницы Камаль Адван.
Ранее Израиль пообещал не выселять с севера Газы палестинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Количество погибших в результате израильского обстрела Газы увеличилось до 66
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru