СМИ: Количество погибших при землетрясении в Бангкоке увеличилось до 18 человек
30 марта 202508:33
Количество погибших в Бангкоке (Таиланд) в результате землетрясения в соседней Мьянме увеличилось до 18 человек, сообщает телеканал Thai PBS.
Ранее сообщалось о 14 погибших. На месте обрушения 30-этажного строившегося здания найдены еще четыре тела погибших, их извлекают из-под обломков. На место катастрофы прибыли военнослужащие США с дополнительным оборудованием для поисково-спасательной операции.
Тем временем, количество погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru