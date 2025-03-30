СМИ: Количество погибших при землетрясении в Бангкоке увеличилось до 18 человек

Количество погибших в Бангкоке (Таиланд) в результате землетрясения в соседней Мьянме увеличилось до 18 человек, сообщает телеканал Thai PBS.

Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме

Ранее сообщалось о 14 погибших. На месте обрушения 30-этажного строившегося здания найдены еще четыре тела погибших, их извлекают из-под обломков. На место катастрофы прибыли военнослужащие США с дополнительным оборудованием для поисково-спасательной операции.

Тем временем, количество погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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