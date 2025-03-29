Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме

Эпицентр располагался в 19 км к юго-западу от столицы, где проживают около 925 тысяч человек.

В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших россиянах не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что число погибших при землетрясении в Мьянме превысило тысячу человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

