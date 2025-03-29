Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Крупномасштабное бедствие: Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1 тысячу

Эпицентр располагался в 19 км к юго-западу от столицы, где проживают около 925 тысяч человек.

В российском посольстве сообщили, что данных о пострадавших россиянах не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что число погибших при землетрясении в Мьянме превысило тысячу человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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