Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тысячи

Еще 3408 получили ранения, а 139 пропали без вести.

Два самолета МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщили в ведомстве. Сотрудники привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок (Таиланд), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

