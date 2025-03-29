Число погибших из-за землетрясения в Мьянме превысило 1,6 тысячи
В пострадавших районах Мьянмы погибло 1644 человека, сообщил телеканал CGTN.
Еще 3408 получили ранения, а 139 пропали без вести.
Два самолета МЧС России со 120 спасателями прибыли в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщили в ведомстве. Сотрудники привезли с собой необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Туроператоры в ближайшее время возобновят экскурсии с курортов в Бангкок (Таиланд), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru