МИД КНР: Пекин поддерживает расширение БРИКС

Китайские власти поддерживают процесс расширения БРИКС и приветствует вступление новых стран в объединение, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Китая.

ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР

БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, заявляет МИД. Как отметили дипломаты, в КНР намерены работать с союзниками в целях поддержки работы ЮАР в качестве страны-председателя, совместно проводить мероприятия в рамках объединения и способствовать качественному развитию сотрудничества организации.

Ранее президент ЮАР выступил за вступление Ирана в БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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