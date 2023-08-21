МИД КНР: Пекин поддерживает расширение БРИКС
Китайские власти поддерживают процесс расширения БРИКС и приветствует вступление новых стран в объединение, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Китая.
БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, заявляет МИД. Как отметили дипломаты, в КНР намерены работать с союзниками в целях поддержки работы ЮАР в качестве страны-председателя, совместно проводить мероприятия в рамках объединения и способствовать качественному развитию сотрудничества организации.
Ранее президент ЮАР выступил за вступление Ирана в БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru