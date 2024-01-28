СМИ: КНДР запустила несколько крылатых ракет
28 января 202407:01
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, сообщает Ренхап.
Они были выпущены с моря вблизи северокорейского Синпхо на восточном побережье страны. Южнокорейские военные заявили, что усилили наблюдение и готовность, а также тесно сотрудничают с США.
Ранее в США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru