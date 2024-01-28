СМИ: КНДР запустила несколько крылатых ракет

Они были выпущены с моря вблизи северокорейского Синпхо на восточном побережье страны. Южнокорейские военные заявили, что усилили наблюдение и готовность, а также тесно сотрудничают с США.

Ранее в США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

