КНДР испытала новую крылатую ракету

Северная Корея 24 января выполнила первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасар-3-31», находящейся на стадии разработки, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Запуск не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран. Отмечается, что испытания прошли в рамках «непрерывного процесса обновления систем вооружений» КНДР.

Ранее КНДР демонтировала символ воссоединения с Южной Кореей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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