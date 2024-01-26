СМИ: в США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула

Власти Северной Кореи могут в ближайшие месяцы предпринять военные действия против Южной Кореи, сообщает издание New York Times со ссылкой на сотрудников администрации США.

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По их мнению, недавние заявления лидера КНДР Ким Чен Ына выглядят агрессивными, и к ним следует относиться серьезно. При этом в американской администрации указали, что не видят непосредственного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове, однако Пхеньян может нанести удары так, чтобы избежать немедленной эскалации. Северокорейский лидер, вероятно, «чувствует себя более уверенно из-за растущего партнерства с Россией», указали чиновники.

Ранее Ким Чен Ын призвал обозначить Южную Корею главным врагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СШАСеверная КореяЮжная Корея

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