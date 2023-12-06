Страны G7 призвали лишить КНДР оружия массового поражения

Лидеры стран Группы семи (G7) в ходе виртуальной встречи призвали к изъятию оружия массового поражения и баллистических ракет у КНДР.

Пентагон признал выведение спутника КНДР на орбиту

«Мы подчеркиваем наш призыв к полной, верифицируемой и необратимой утилизации всего оружия массового поражения и баллистических ракет Северной Кореи», - говорится в заявлении.

Также страны G7 выступили с призывом к Ирану отказаться от развития ядерной программы. По их мнению, Тегеран не предоставил доказательств, что разработки будут использоваться только в мирных целях.

Северная Корея 22 ноября провела неудачный пуск ракеты в сторону Японского моря, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИранЯдерное ОружиеКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры