Страны G7 призвали лишить КНДР оружия массового поражения

«Мы подчеркиваем наш призыв к полной, верифицируемой и необратимой утилизации всего оружия массового поражения и баллистических ракет Северной Кореи», - говорится в заявлении.

Также страны G7 выступили с призывом к Ирану отказаться от развития ядерной программы. По их мнению, Тегеран не предоставил доказательств, что разработки будут использоваться только в мирных целях.

Северная Корея 22 ноября провела неудачный пуск ракеты в сторону Японского моря, напоминает «Радиоточка НСН».

