Северная Корея запустила две баллистические ракеты
15 марта 202305:11
Власти КНДР сообщили о запуске баллистических ракет класса «земля-земля», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Yonhap.
Всего было выпущено две ракеты средней дальности. Другие подробности не приводятся.
Ранее КНДР запустила две ракеты с подводной лодки. Речь идет о стратегических крылатых ракетах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru