Северная Корея запустила две баллистические ракеты

Власти КНДР сообщили о запуске баллистических ракет класса «земля-земля», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Yonhap.

МИД КНДР предупредил, что может расценить провокации США как объявление войны

Всего было выпущено две ракеты средней дальности. Другие подробности не приводятся.

Ранее КНДР запустила две ракеты с подводной лодки. Речь идет о стратегических крылатых ракетах.

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ТЕГИ:РакетаКНДР
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