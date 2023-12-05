СМИ: КНДР закрыла посольства в Гвинее и Сенегале

КНДР закрыла посольства в Гвинее и Сенегале. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на данные властей Южной Кореи.

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По подсчетам Сеула, Пхеньян закрыл уже семь посольств: в Анголе, Испании, Непале, Уганде, Бангладеш, Гвинее, Сенегале. За рубежом действует 46 диппредставительств КНДР.

Южнокорейские власти считают, что Северная Корея отказывается от посольств за границей из-за экономических трудностей на фоне международных санкций в отношении республики.

Ранее стало известно, что Финляндия рассмотрит возможность закрытия консульства России на Аландских островах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:АфрикаПосольствоКНДР

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