СМИ: КНДР возобновит все ранее приостановленные военные меры

КНДР немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года, сообщает Yonhap.

КНДР запустила ракету со своим первым разведывательным спутником

20 ноября объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи призвал Северную Корею немедленно прекратить подготовку к запуску спутника.

Ранее Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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