СМИ: КНДР возобновит все ранее приостановленные военные меры
23 ноября 202304:27
КНДР немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года, сообщает Yonhap.
20 ноября объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи призвал Северную Корею немедленно прекратить подготовку к запуску спутника.
Ранее Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru