КНДР запустила ракету со своим первым разведывательным спутником
Северная Корея осуществила запуск ракеты. Предполагается, что на её борту находится первый разведывательный спутник страны, сообщает ТАСС.
Отмечается, что КНДР уведомила Береговую охрану Японии о том, что намерена запустить искусственный спутник с 22 ноября по 1 декабря.
В сообщении говорится, что в связи с запуском в Японии сработала система оповещения J-Alert. Жителям южной префектуры Окинава рекомендовали укрыться в зданиях или подземных убежищах на случай падения обломков ракеты.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять необходимые меры в связи готовящимся запуском северокорейской ракеты, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кравцов: Переводить школы на дистант из-за COVID-19 не планируется
- КНДР запустила ракету со своим первым разведывательным спутником
- Страховщики заявили, что отмена полисов ОСАГО «вернет» водителей в 1990-е
- Киркоров станет ведущим премии «Золотой граммофон — 2023»
- «Коллеги, примем к сведению?»: Какие фразы раздражают россиян в деловом общении
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Белореченске и Кропоткине
- Путин вручил Рахмону российский орден «За заслуги перед Отечеством»
- В Германии отменили концерт Rammstein
- Памфилова: Эмигранты и «подонки» собираются сорвать президентские выборы в РФ
- SHAMAN заявил, что много должен Григорию Лепсу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru