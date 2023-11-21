КНДР запустила ракету со своим первым разведывательным спутником

Северная Корея осуществила запуск ракеты. Предполагается, что на её борту находится первый разведывательный спутник страны, сообщает ТАСС.

Второй полет свертяжелой ракеты Маска окончился неудачей

Отмечается, что КНДР уведомила Береговую охрану Японии о том, что намерена запустить искусственный спутник с 22 ноября по 1 декабря.

В сообщении говорится, что в связи с запуском в Японии сработала система оповещения J-Alert. Жителям южной префектуры Окинава рекомендовали укрыться в зданиях или подземных убежищах на случай падения обломков ракеты.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять необходимые меры в связи готовящимся запуском северокорейской ракеты, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпутникРакетаЯпонияКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры