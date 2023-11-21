КНДР запустила ракету со своим первым разведывательным спутником

Отмечается, что КНДР уведомила Береговую охрану Японии о том, что намерена запустить искусственный спутник с 22 ноября по 1 декабря.

В сообщении говорится, что в связи с запуском в Японии сработала система оповещения J-Alert. Жителям южной префектуры Окинава рекомендовали укрыться в зданиях или подземных убежищах на случай падения обломков ракеты.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять необходимые меры в связи готовящимся запуском северокорейской ракеты, сообщает RT.

