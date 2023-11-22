КНДР провела неудачный пуск ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

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СМИ ссылается на данные южнокорейских военных. Пуск ракеты окончился неудачей, утверждает агентство.

Накануне сообщалось, что Северная Корея запустила ракету со своим первым разведывательным спутником. О предстоящем пуске КНДР уведомила береговую охрану Японии.

В августе Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, передает ОТР.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР пригрозило Южной Корее «дождем из огня» в случае отправки в страну листовок, в которых содержится критика северокорейских властей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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