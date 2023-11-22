КНДР провела неудачный пуск ракеты в сторону Японского моря
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap.
СМИ ссылается на данные южнокорейских военных. Пуск ракеты окончился неудачей, утверждает агентство.
Накануне сообщалось, что Северная Корея запустила ракету со своим первым разведывательным спутником. О предстоящем пуске КНДР уведомила береговую охрану Японии.
В августе Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, передает ОТР.
Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР пригрозило Южной Корее «дождем из огня» в случае отправки в страну листовок, в которых содержится критика северокорейских властей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru