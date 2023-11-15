СМИ: КНДР разработала новый тип двигателя для ракет

Северная Корея разработала новый тип твердотопливного двигателя большой тяги, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

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Он предназначен для баллистических ракет средней дальности.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в Сеуле испугались возможной атаки КНДР по примеру ХАМАСа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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