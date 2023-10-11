В Сеуле испугались возможной атаки КНДР по примеру ХАМАСа
Южнокорейские военные в рамках планирования обороны не исключают, что Северная Корея может организовать внезапное нападение и использовать тактику, которую применило палестинское движение ХАМАС против Израиля, сообщает Yonhap.
Как заявил начальник штаба операций Комитета начальников штабов ВС Республики Корея Кан Син Чхоль, внезапная операция ХАМАС оказалось успешной, за короткое время было выпущено несколько тысяч ракет, что свело к минимуму эффективность «Железного купола».
Пхеньян может организовать внезапное нападение по такому примеру, использовать гражданское оборудование и технику в военных целях, воспользоваться слабыми местами высокотехнологичных оборонительных систем, провести психологические операции с помощью социальных сетей.
Кан Син Чхоль указал, что ведутся приготовления по борьбе с дронами и вылазками спецназа КНДР.
Ранее в КНДР заявили, что враждебность США к Пхеньяну и Москве пересекла красную черту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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