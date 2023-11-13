Пхеньян потребовал распустить Командование ООН в Южной Корее

Это необходимо для сохранения мира на Корейском полуострове. Намеченные на 14 ноября переговоры глав военных ведомств Южной Кореи и стран-членов Командования ООН показывают, что «агрессивная сущность США (...) ничуть не изменилась, а также они уже приступили к созданию практических условий для провокации второй корейской войны».

КНДР будет и дальше «выполнять свою обязанность для обеспечения постоянного мира и стабильности на Корейском полуострове», следует из сообщения.

Ранее в Сеуле испугались возможной атаки КНДР по примеру ХАМАСа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

