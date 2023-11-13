Пхеньян потребовал распустить Командование ООН в Южной Корее
Командование ООН в Южной Корее необходимо распустить, сообщает ЦТАК со ссылкой на Институт разоружения и мира Министерства иностранных дел Северной Кореи.
Это необходимо для сохранения мира на Корейском полуострове. Намеченные на 14 ноября переговоры глав военных ведомств Южной Кореи и стран-членов Командования ООН показывают, что «агрессивная сущность США (...) ничуть не изменилась, а также они уже приступили к созданию практических условий для провокации второй корейской войны».
КНДР будет и дальше «выполнять свою обязанность для обеспечения постоянного мира и стабильности на Корейском полуострове», следует из сообщения.
Ранее в Сеуле испугались возможной атаки КНДР по примеру ХАМАСа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru