СМИ: КНДР провела испытания МБР «Хвасон-18»
19 декабря 202303:23
Северная Корея заявила, что 18 декабря провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Речь идет о «Хвасон-18».
Ранее Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru