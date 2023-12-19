СМИ: КНДР провела испытания МБР «Хвасон-18»

Северная Корея заявила, что 18 декабря провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В Минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета способна достичь США

Речь идет о «Хвасон-18».

Ранее Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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