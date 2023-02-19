Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету
19 февраля 202302:02
Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Пуск состоялся 18 февраля из международного аэропорта Пхеньяна. Ракета достигла высоты 5 тысяч 768 метров, пролетев 989 километров.
Ранее в КНДР заявили, что визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Южную Корею и Японию обостряет обстановку в регионе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru