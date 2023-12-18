В Минобороны Японии заявили, что запущенная КНДР ракета способна достичь США

Дальность ракеты, выпущенной со стороны КНДР, при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров, и снаряд мог бы угрожать территории США. Об этом заявил замминистра обороны Японии Синго Миякэ, сообщает Kyodo.

СМИ: запущенная КНДР ракета могла быть межконтинентальной

Ранее стало известно, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. По данным японских источников, снаряд относится к классу межконтинентальных.

«Дальность полета, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тысяч километров», — указал Миякэ.

Замминистра подчеркнул, что северокорейская ракета летела 73 минуты, высота полета превысила 6 тысяч километров, отмечает телеканал «360». Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СШАБаллистическая РакетаЯпонияКНДР

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