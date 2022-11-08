СМИ: КНДР отрицает поставки вооружений России

Северная Корея сообщил об отсутствии соглашений о поставках вооружений Москве, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

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«Мы вновь четко заявляем, что у нас никогда не было "оружейных сделок" с Россией, и мы не планируем заключать их в будущем», — следует из заявления ЦТАК. КНДР отмечает, что слухи о подобных соглашениях между Пхеньяном и Москвой являются попыткой США запятнать репутацию Северной Кореи.

Ранее посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что заявления США о поставках КНДР боеприпасов для России — ложь. Дипломат напомнил, что Москва и Пхеньян уже официально опровергали домыслы Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеКНДР
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