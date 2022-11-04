Посол РФ назвал ложью заявления США о поставках России боеприпасов из КНДР

Заявления США о поставках КНДР боеприпасов для России — ложь, заявил посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора. Об этом пишет «Российская газета».

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Ранее координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов РФ из Северной Кореи, напоминает RT.

Мацегора назвал эту информацию «очередным госдеповским фейком». Дипломат напомнил, что Москва и Пхеньян уже официально опровергали домыслы Вашингтона, но американские власти продолжают распространять данные о якобы имевших место поставках, понимая, что «эта история шита белыми нитками».

«Повторяю: правительство США лжет, Россия никакого оружия или боеприпасов от Северной Кореи напрямую или через посредников не получала, не получает и не планирует получать», — подчеркнул Мацегора.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПосолСШАРоссияКНДР
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