Посол РФ назвал ложью заявления США о поставках России боеприпасов из КНДР

Ранее координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США есть данные о якобы тайных поставках боеприпасов РФ из Северной Кореи, напоминает RT.

Мацегора назвал эту информацию «очередным госдеповским фейком». Дипломат напомнил, что Москва и Пхеньян уже официально опровергали домыслы Вашингтона, но американские власти продолжают распространять данные о якобы имевших место поставках, понимая, что «эта история шита белыми нитками».

«Повторяю: правительство США лжет, Россия никакого оружия или боеприпасов от Северной Кореи напрямую или через посредников не получала, не получает и не планирует получать», — подчеркнул Мацегора.

