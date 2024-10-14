СМИ: КНДР может готовиться к подрыву ведущих в Южную Корею дорог
Власти Северной Кореи, вероятно, готовятся к подрыву дорог, которые соединяют страну с Республикой Корея. Об этом пишет Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов южнокорейских Вооруженных сил.
Ранее генеральный штаб Корейской народной армии заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Южной Кореей. КНДР указала на начало практических мер по «последовательному территориальному размежеванию». Южная Корея осудила действия соседей и назвала их «предательством» стремления граждан республик к объединению.
«После заявления Корейской народной армии... их военные занимаются деятельностью, которая, как предполагается, связана с подрывом дорог вдоль линий Кенисон и Тонхэ», — подчеркнули в южнокорейских ВС.
Первая линия расположена на западе, она соединяет города Кэсон и Пхаджу, вторая находится у побережья Японского моря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru