СМИ: генштаб КНДР приказал привести в боеготовность артиллерию на границей

Генеральный штаб Вооруженных сил КНДР приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские части, сообщило радио «Голос Кореи» со ссылкой на Министерство обороны республики.

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В заявлении говорится, что генштаб приказал артиллерийским соединениям быть готовыми к стрельбе.

Как сообщал МИД КНДР, Южная Корея за последнюю неделю трижды запускала беспилотники над Пхеньяном. Ведомство назвало такие шаги провокационными.

Ранее стало известно, что КНДР приведет на границе с Южной Кореей в полную готовность наступательные средства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Южная КореяКНДР

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