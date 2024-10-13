СМИ: генштаб КНДР приказал привести в боеготовность артиллерию на границей
Генеральный штаб Вооруженных сил КНДР приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские части, сообщило радио «Голос Кореи» со ссылкой на Министерство обороны республики.
В заявлении говорится, что генштаб приказал артиллерийским соединениям быть готовыми к стрельбе.
Как сообщал МИД КНДР, Южная Корея за последнюю неделю трижды запускала беспилотники над Пхеньяном. Ведомство назвало такие шаги провокационными.
Ранее стало известно, что КНДР приведет на границе с Южной Кореей в полную готовность наступательные средства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В белгородском селе Отрадное при атаке дрона погиб мирный жительницу
- Ассоциация футбола Кубы предложила провести матч-реванш со сборной России
- Суд арестовал банковские счета блогера Косенко
- Сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» обвалились на 82%
- ZDF: новая встреча по помощи Украине в формате «Рамштайн» не состоится
- Жители Харькова отбили у военкомов 16-летнего подростка
- Над территорией Курской области уничтожили украинскую ракету
- В Китае от отравления газом погибли семь человек
- Вице-премьер Сербии заявил о вероятности присоединения к БРИКС
- СМИ сообщили об ухудшении отношений между командами Байдена и Харрис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru