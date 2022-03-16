СМИ: КНДР могла запустить баллистическую ракету

При канцелярии японского премьера Японии в связи с возможным пуском создан экстренный штаб.

Это уже десятый ракетный пуск Пхеньяна в 2022 году.

5 марта Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. До этого Пхеньян запустил снаряд 27 февраля.

