Сеул: КНДР запустила баллистическую ракету

Запуск состоялся из района Сунан в Пхеньяне в 8:48 по местному времени. Он стал девятым за 2022 год.

В последний раз Пхеньян запустил снаряд 27 февраля. Береговая охрана Японии попросила находящиеся в указанном районе суда не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

