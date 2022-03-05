Сеул: КНДР запустила баллистическую ракету
5 марта 202205:36
Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.
Запуск состоялся из района Сунан в Пхеньяне в 8:48 по местному времени. Он стал девятым за 2022 год.
В последний раз Пхеньян запустил снаряд 27 февраля. Береговая охрана Японии попросила находящиеся в указанном районе суда не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru