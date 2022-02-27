СМИ сообщили о запуске неопознанного снаряда со стороны КНДР
Северная Корея осуществила запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, сообщает Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«Северная Корея пустила в восточном направлении неизвестный снаряд», — следует из сообщения.
Береговая охрана Японии попросила находящиеся в указанном районе суда не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленный источник в Министерстве обороны Южной Кореи заявило, что баллистическая ракета средней дальности, испытанная КНДР в воскресенье, 30 января достигла максимальной скорости - около 16 Махов во время взлета.
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