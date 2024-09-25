СМИ: Китайский экономист пропал после критики Си Цзиньпина

Известный китайский экономист Чжу Хэнпэн пропал из публичного поля после критики лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным газеты, весной 2024 года эксперта уволили с должности директора аналитического центра CASS и задержали после критики экономической политики председателя Китая в закрытом чате соцсети WeChat.

С апреля эксперт не появляется на публике, не отвечает по электронной почте, не открывает дверь своей квартиры.

Чжу Хэнпэн занимал должность в CASS более двадцати лет.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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