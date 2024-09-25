СМИ: Китайский экономист пропал после критики Си Цзиньпина
25 сентября 202404:34
Известный китайский экономист Чжу Хэнпэн пропал из публичного поля после критики лидера КНР Си Цзиньпина, сообщает The Wall Street Journal.
По данным газеты, весной 2024 года эксперта уволили с должности директора аналитического центра CASS и задержали после критики экономической политики председателя Китая в закрытом чате соцсети WeChat.
С апреля эксперт не появляется на публике, не отвечает по электронной почте, не открывает дверь своей квартиры.
Чжу Хэнпэн занимал должность в CASS более двадцати лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Китайский экономист пропал после критики Си Цзиньпина
- Депутат Новиков заявил, что Россия и Запад могут говорить без Зеленского
- Производитель дихлофоса начал разбирательства после отравления семьи под Красноярском
- В WhatsApp появится функция «прочитать все»
- Небензя: Зеленский пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте
- В двух регионах РФ появился вариант коронавируса XEC
- Небензя: Украинская армия оказалась на грани полного разгрома
- Зеленский выступил на заседании СБ ООН против проведения переговоров с Россией
- Старт Crew Dragon с российским космонавтом перенесли
- OpenAI представила нового голосового помощника для ChatGPT
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru