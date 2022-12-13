СМИ: Китай запретил поставки собственных процессоров Loongson за рубеж

По данным близкого к Минцифры источника издания, некоторые производители электроники в РФ уже тестировали эти чипы, однако «теперь приобрести партию невозможно». Как отметил собеседник газеты, российские компании не сильно зависят от китайских процессоров, но надеялись переключиться на решения Loongson в случае возникновения проблем с параллельным импортом.

«Коммерсантъ» пишет, что одна из причин запрета на экспорт процессоров Loongson — признание технологии стратегически важной для КНР.

«Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков», — указал собеседник издания.

По словам директора компании «Промобит» Максима Копосова, запрет Пекина не нанесет большого ущерба: массовые проекты использования Loongson в РФ «скорее всего, еще не начаты». Эксперт допустил, что запрет на экспорт будет формальным, пока ноутбуки и материнские платы на процессоре Loongson можно купить в интернет-магазинах.

