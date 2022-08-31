СМИ: Китай в случае войны с США нанесет удар по Гуаму

Оно назвало Гуам одним из самых «милитаризованных» мест Вашингтона. Там подразделения армии, флота, авиации и корпуса морпехов США готовятся к «длительному стратегическому соперничеству» с Китаем.

На острове располагается военная авиабаза Андерсен, на которой находится 36-е авиакрыло американских ВВС, а также гавань Апра с кораблями и подлодками американских ВМС. Кроме того, Гуам находится под защитой баллистических ракет комплекса THAAD.

Напомним, Вооруженные силы КНР приведены в состояние повышенной боевой готовности. Приказ отдан после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу, пояснил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Репетицией вторжения на Тайвань назвал учения Китая старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. При этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что войны не хочет никто.

