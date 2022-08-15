Китай: визит делегации Конгресса США на Тайвань - опасный ход

Специальный представитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин в своем Twitter-аккаунте заявила, что это «очень опасный ход, который похож на игру с огнем». «А те, кто играют с огнем, погибнут от него», — сказала дипломат. Отмечается, что Пекин настоятельно призывает американские власти прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая».

По словам Сяомин, любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнется с «великой стальной стеной», выкованной руками более 1,4 миллиарда граждан.

Напомним, сенатор Эдм Марки во главе делегации конгресса США с 14 по 15 августа совершают визит на Тайвань. Они планируют встретиться с местными политиками, чтобы обсудить отношения США и Тайваня.

