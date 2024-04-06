Пентагон сообщил о контактах с Россией по поводу противоспутниковых средств

«Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе, координируемся с союзниками и партнерами, а также прямо связываемся с Россией по их безответственному плану», — рассказали агентству в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что Россия якобы разрабатывает ядерное космическое оружие, способное поражать коммерческие и правительственные спутники на околоземной орбите. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Москва не планирует размещения ядерного оружия в космосе.

