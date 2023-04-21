СМИ: Китай создает кибероружие, способное контролировать вражеские спутники
Китай создает высокотехнологичное кибероружие, способное контролировать вражеские спутники, пишет газета Financial Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.
Уточняется, что оружие позволит делать вражеские спутники бесполезными для передачи данных или наблюдения. Издание отмечает, что Вашингтон не раскрывает, обладают ли США подобными возможностями в этой сфере.
До этого сообщалось, что Китай в феврале провел испытания новейшей гиперзвуковой ракеты большей дальности DF-27. Новейшие гиперзвуковые ракеты, которые есть на вооружении у Китая и Северной Кореи, представляют большую угрозу для США, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, система ПВО НАТО не способна перехватить гиперзвуковые ракеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru