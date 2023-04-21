СМИ: Китай создает кибероружие, способное контролировать вражеские спутники

Китай создает высокотехнологичное кибероружие, способное контролировать вражеские спутники, пишет газета Financial Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.

Уточняется, что оружие позволит делать вражеские спутники бесполезными для передачи данных или наблюдения. Издание отмечает, что Вашингтон не раскрывает, обладают ли США подобными возможностями в этой сфере.

«Союзник и надежный тыл»: Запад испугался военного сближения России и Китая

До этого сообщалось, что Китай в феврале провел испытания новейшей гиперзвуковой ракеты большей дальности DF-27. Новейшие гиперзвуковые ракеты, которые есть на вооружении у Китая и Северной Кореи, представляют большую угрозу для США, заявил эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, система ПВО НАТО не способна перехватить гиперзвуковые ракеты.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпутникиКибератакиОружиеКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры