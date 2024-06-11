СМИ: План США по защите Тайваня предусматривает массовое применение беспилотников

По его словам, Пекин хочет «поставить мир перед быстрой, интенсивной войной, чтобы это стало свершившимся фактом до того, как мир сумеет собраться». При этом Вашингтон хочет использовать ряд засекреченных систем, «чтобы Тайваньский пролив стал будто сценой из ада с беспилотниками».

Адмирал указал, что применение тысяч беспилотных систем замедлит возможное вторжение и даст США время на подготовку ответных мер.

Ранее руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с НСН заявил, что Тайвань сегодня фактически является протекторатом США, а любой его руководитель будет вести жесткую риторику в отношении континентального Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

