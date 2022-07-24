СМИ: Китай допустил военный ответ, если Пелоси поедет на Тайвань
Пекин выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена на фоне предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
«Китай публично угрожал "решительными мерами", если Пелоси осуществит запланированный на август визит. Но один источник заявил, что Китай выразил "более сильное сопротивление" США в частном порядке, чем раньше. Несколько других людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления пошли еще дальше, предполагая возможный военный ответ» - пишет британская газета.
При этом Белый дом пытается определить, выступает ли КНР с серьезными угрозами или же пытается оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки. Cоветник по национальной безопасности США Джейк Салливан и другие высокопоставленные чиновники выступают против поездки из-за риска эскалации напряженности в Тайваньском проливе.
Пекин в этом десятилетии решится на использование силы для установления контроля над Тайванем, сообщил на Аспенском форуме по безопасности руководитель ЦРУ Уильям Бернс.
В начале июля Вооруженные силы Китая провели патрулирование и военные учения в режиме реального боя около острова Тайвань.
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