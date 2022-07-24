СМИ: Китай допустил военный ответ, если Пелоси поедет на Тайвань

Пекин выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена на фоне предстоящей поездкой спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

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«Китай публично угрожал "решительными мерами", если Пелоси осуществит запланированный на август визит. Но один источник заявил, что Китай выразил "более сильное сопротивление" США в частном порядке, чем раньше. Несколько других людей, знакомых с ситуацией, сказали, что частные заявления пошли еще дальше, предполагая возможный военный ответ» - пишет британская газета.

При этом Белый дом пытается определить, выступает ли КНР с серьезными угрозами или же пытается оказать давление на Пелоси, чтобы она отказалась от поездки. Cоветник по национальной безопасности США Джейк Салливан и другие высокопоставленные чиновники выступают против поездки из-за риска эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

Пекин в этом десятилетии решится на использование силы для установления контроля над Тайванем, сообщил на Аспенском форуме по безопасности руководитель ЦРУ Уильям Бернс.

В начале июля Вооруженные силы Китая провели патрулирование и военные учения в режиме реального боя около острова Тайвань.

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