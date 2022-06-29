Китай призвал страны G7 прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос

Китай обращается к странам G7 с призывом прекратить вмешиваться во внутренние дела страны, заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, передает РИА Новости.

По его словам, Тайвань является частью Китая, это внутреннее дело страны, не терпящее внешнего вмешательства.

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Ма Сяогуан отметил, что США и Запад перетягивают на свою сторону в этом вопросе союзников, чтобы сдержать развитие и воссоединение Китая.

Ранее лидеры стран «Большой семёрки» (G7) призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения спецоперации на Украине.


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ФОТО: РИА Новости
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