Армия Китая в режиме реального боя провела учения около Тайваня

По его словам, политика США в тайваньском вопросе в последнее время направлена на поддержку сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня». Ши И отметил, что это «совершенно бесполезно и лишь вредит миру в Тайваньском проливе». Также он подчеркнул, что Китай будет пресекать любые попытки организовать независимость Тайваня.

Ранее около 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, напоминает «Свободная пресса». Минобороны Тайваня в ответ подняло истребители, а силы ПВО осуществляли слежение за целями.

