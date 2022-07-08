Армия Китая в режиме реального боя провела учения около Тайваня
Вооруженные силы Китая провели патрулирование и военные учения в режиме реального боя около острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
По его словам, политика США в тайваньском вопросе в последнее время направлена на поддержку сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня». Ши И отметил, что это «совершенно бесполезно и лишь вредит миру в Тайваньском проливе». Также он подчеркнул, что Китай будет пресекать любые попытки организовать независимость Тайваня.
Ранее около 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, напоминает «Свободная пресса». Минобороны Тайваня в ответ подняло истребители, а силы ПВО осуществляли слежение за целями.
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