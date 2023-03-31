Китай выступил против отправки ядерного оружия другим государствам

Шуан напомнил о заявлении о невозможности победить в ядерной войне, которое в прошлом году сделали лидеры пяти ядерных держав. Он подчеркнул, что Пекин призывает все государства, владеющие ядерным оружием, соблюдать обязательства и уклоняться от конфликтов друг с другом, дабы сократить риск ядерной войны.

Ранее петиция с призывом к выходу Украины из Будапештского меморандума и восстановлению статуса ядерного государства появилась на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

