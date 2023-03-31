Китай выступил против отправки ядерного оружия другим государствам

Китай протестует против отправки ядерного оружия другим государствам и его размещения вне территории своей страны. Об этом заявил заместитель постпреда Китая при ООН Ген Шуан, сообщило издание «РБК-Украина».

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Шуан напомнил о заявлении о невозможности победить в ядерной войне, которое в прошлом году сделали лидеры пяти ядерных держав. Он подчеркнул, что Пекин призывает все государства, владеющие ядерным оружием, соблюдать обязательства и уклоняться от конфликтов друг с другом, дабы сократить риск ядерной войны.

Ранее петиция с призывом к выходу Украины из Будапештского меморандума и восстановлению статуса ядерного государства появилась на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯдерная БезопасностьКитай

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