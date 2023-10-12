СМИ: Ким Чен Ын заявил о вечном процветании в развитии отношений Пхеньяна и Москвы

По его словам, корейско-российские отношения постоянно продвигались вперед по пути дружбы, солидарности и добрососедства. При этом сегодня они «развиваются в направлении вечного процветания и устремленной в будущее новой эпохи».

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что сотрудничество между Пхеньяном и Москвой будет развиваться на новом высоком уровне.

Рванее Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

