СМИ: Ким Чен Ын заявил о вечном процветании в развитии отношений Пхеньяна и Москвы

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского коллегу Владимира Путина с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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По его словам, корейско-российские отношения постоянно продвигались вперед по пути дружбы, солидарности и добрососедства. При этом сегодня они «развиваются в направлении вечного процветания и устремленной в будущее новой эпохи».

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что сотрудничество между Пхеньяном и Москвой будет развиваться на новом высоком уровне.

Рванее Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:КНДРВладимир ПутинКим Чен Ын

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