СМИ: Ким Чен Ын заявил о вечном процветании в развитии отношений Пхеньяна и Москвы
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российского коллегу Владимира Путина с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его словам, корейско-российские отношения постоянно продвигались вперед по пути дружбы, солидарности и добрососедства. При этом сегодня они «развиваются в направлении вечного процветания и устремленной в будущее новой эпохи».
Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что сотрудничество между Пхеньяном и Москвой будет развиваться на новом высоком уровне.
Рванее Южная Корея пригрозила России санкциями за военное сотрудничество с КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru