Песков заявил, что визит Путина в КНДР не ожидается

По его словам в октябре Пхеньян посетит глава МИД РФ Сергей Лавров, однако российского лидера в это же время ожидать там нельзя.

«В Северную Корею - нет», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о согласовании поездки главы государства в Северную Корею.

Ранее в Трудовой партии Кореи заявили, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

