Песков заявил, что визит Путина в КНДР не ожидается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласование визита Владимира Путина в КНДР продолжается, сообщает РИА Новости.
По его словам в октябре Пхеньян посетит глава МИД РФ Сергей Лавров, однако российского лидера в это же время ожидать там нельзя.
«В Северную Корею - нет», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о согласовании поездки главы государства в Северную Корею.
Ранее в Трудовой партии Кореи заявили, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru