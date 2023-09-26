Песков заявил, что визит Путина в КНДР не ожидается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласование визита Владимира Путина в КНДР продолжается, сообщает РИА Новости.

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По его словам в октябре Пхеньян посетит глава МИД РФ Сергей Лавров, однако российского лидера в это же время ожидать там нельзя.

«В Северную Корею - нет», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о согласовании поездки главы государства в Северную Корею.

Ранее в Трудовой партии Кореи заявили, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию поднял корейско-российские отношения на новую стратегическую высоту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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