СМИ: Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту

«На память о посещении ТОФ он передал подарок и оставил отзыв в книге почётных посетителей», — цитирует сообщение RT.



В свою очередь, Ким Чен Ыну вручили презенты министр обороны России Сергей Шойгу и командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.



ЦТАК разместил на своих ресурсах фото северокорейского лидера в шапке-ушанке.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун говорил «Радиоточке НСН», что Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях. По его словам, основу сотрудничества могут составить именно экономические проекты, которые помогут странам в борьбе с санкциями США.





