СМИ: Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье сделал подарок Тихоокеанскому флоту, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«На память о посещении ТОФ он передал подарок и оставил отзыв в книге почётных посетителей», — цитирует сообщение RT.
В свою очередь, Ким Чен Ыну вручили презенты министр обороны России Сергей Шойгу и командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.
ЦТАК разместил на своих ресурсах фото северокорейского лидера в шапке-ушанке.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун говорил «Радиоточке НСН», что Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях. По его словам, основу сотрудничества могут составить именно экономические проекты, которые помогут странам в борьбе с санкциями США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве обнаружили похожий на гранату предмет
- ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области
- Лавров считает, что США управляют украинским конфликтом
- СМИ: Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту
- Минобороны РФ заявило об уничтожении беспилотника в Воронежской области
- СМИ: Плохая погода - новый враг ВСУ
- Собянин: Направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО
- Белгородский водитель грузовика получил осколочное ранение
- На логистический центр под Тулой упал беспилотник
- Белгородское село Старый Хутор ВСУ обстреляли дважды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru