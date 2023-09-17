СМИ: Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Приморье сделал подарок Тихоокеанскому флоту, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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«На память о посещении ТОФ он передал подарок и оставил отзыв в книге почётных посетителей», — цитирует сообщение RT.

В свою очередь, Ким Чен Ыну вручили презенты министр обороны России Сергей Шойгу и командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

ЦТАК разместил на своих ресурсах фото северокорейского лидера в шапке-ушанке.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун говорил «Радиоточке НСН», что Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях. По его словам, основу сотрудничества могут составить именно экономические проекты, которые помогут странам в борьбе с санкциями США.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ШойгуПодарокКим Чен Ын

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